Създаването на нова социална услуга ще обсъжда Общинският съвет в Минерални бани на свое редовно заседание днес. Проектът за дневен ред и материалите за сесията са публикувани на официалния сайт на институцията.

В "Център за социална рехабилитация и интеграция" ще се предоставят услугите "Информиране и консултиране", "Застъпничество и посредничество", "Терапия и рехабилитация", "Обучение за придобиване на умения" и "Подкрепа за придобиване на трудови умения". Дейностите ще се финансират от държавния бюджет, гласи текстът на докладната. Заради новите дейности се предлага да бъде актуализиран и Общинският годишен план за социалните услуги през 2026 г.

Съветниците ще дебатират по пет залегнали в проекта за дневен ред точки. Предложено е също така актуализиране на Годишния план за управление и разпореждане с общинска собственост. При одобрение в него ще бъдат включени пет имота за прекратяване на съсобственост, два за продажба и един за учредяване на право за ползване.