Приоритетите, изтъкнати от мнозинството, се различават от приоритетите на президентската институция, каза вицепрезидентът Илияна Йотова
Очевидно днес приоритетите, които бяха изтъкнати от мнозинството, се различават коренно от приоритетите, които има президентската институция, каза вицепрезидентът Илияна Йотова. Във Велико Търново тя коментира началото на парламентарния сезон и други актуални теми. Според Йотова темата за плавното преминаване към еврото не може да бъде приоритет, защото то е парична единица, инструмент за постигане на определени цели с определени политики, но за тях в началото на политическия сезон не се е чула нито една прогноза и визия как това да се случи.
Йотова посочи, че има много остри проблеми пред хората - 200 хиляди човека са без вода, което е кризисна ситуация, както и невъзможността за бързо овладяване на горските пожари, в резултат на които са изгорели хиляди декара гора. Високите цени и ниските доходи пораждат оправдани страхове в хората как ще бъде посрещната есента и зимата, каза Йотова и подчерта, че тези остри проблеми трябва да намерят своето решение през следващите месеци.
Във Великотърновския университет вицепрезидентът Илияна Йотова участва в откриването на Втория организационно-методически семинар с лекторите по български език, литература и култура в университетите в чужбина. Тази година в него участват близо 30 лектора по български език от университети по целия свят.
