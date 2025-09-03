Подробно търсене

Вицепрезидентът Илияна Йотова ще участва в откриването на семинар с лектори по български език в чуждестранни университети във Великотърновския университет

Петра Куртева
Вицепрезидентът Илияна Йотова ще участва в откриването на семинар с лектори по български език в чуждестранни университети във Великотърновския университет
Вицепрезидентът Илияна Йотова ще участва в откриването на семинар с лектори по български език в чуждестранни университети във Великотърновския университет
Снимка: Минко Чернев/БТА (архив)
Велико Търново,  
03.09.2025 06:30
 (БТА)

Вицепрезидентът Илияна Йотова ще участва днес от 10:00 ч. във Великотърновския университет (ВТУ) „Св.св. Кирил и Методий“ в откриването на Втория организационно-методически семинар с лекторите по български език, литература и култура в университетите в чужбина, съобщиха от прессекретариата на президента.

Събитието ще се състои от 10:00 ч. в Корпус V, Институт „Конфуций“ на ВТУ.

В началото на юли тридневен форум във Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий“ събра хора, ангажирани с обучение на деца от българските общности по света.

/АБ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 07:27 на 03.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация