Кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова
Полицията в Борован отчита спад в престъпленията против собствеността от началото на годината до август спрямо същия период на 2024 година
БТА, На снимката: входна табела на с.Борован, снимка: кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова (ПБ)
Враца,  
29.08.2025 16:32
 (БТА)

Спад в извършените престъпления против собствеността на територията на Община Борован от началото на годината до август спрямо същия период на миналата година отчитат от Полицейски участък в Борован. Информацията бе представена на днешното заседание на Общинския съвет.

Според нея за отчетния период в общината са регистрирани 64 престъпления, като от тях 19 са разкрити, други 16 са прекратени поради липса на престъпление, четири са спрени заради неизвестен извършител, а по 25 работата продължава.

За периода е регистриран един грабеж, който не е разкрит. Като цяло разкриваемостта на Полицейски участък Борован за периода надвишава 39.69 на сто от общо регистрираните престъпни деяния. „Необходимо е да се подчертае, че авторството на някои от престъпленията е установено, но поради необходимостта от провеждането на допълнителни процесуално-следствени действия, изготвяне на експертизи и други мероприятия, досъдебните производства са в ход на водене, поради което не са попълнени отчетните форми и част от деянията са отразени като неразкрити“, посочва в информацията началникът на Районно управление Бяла Слатина Петър Иванов, към което се води участъкът в Борован.

Той допълва още, че за отчетния период на 2025 г. е отделено специално внимание за спазване на законността и борбата срещу корупцията и другите прояви, накърняващи професионалния престиж на МВР. За това време не са допуснати извънредни произшествия със служители на участъка, няма и наложени наказания на служители за неспазване на служебната дисциплина.

