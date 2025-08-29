Общинските съветници в Борован ще разгледат днес предложение за актуализиране на Инвестиционната програма на общината за тази година

Предложение за актуализиране на Инвестиционната програма на Община Борован за тази година ще разгледат днес на заседание общинските съветници. Дневният ред е публикуван на интернет страницата на общинска администрация. Според докладната, внесена от кмета Иван Костовски, ще бъдат пренасочени над 162 хил.лв., които ще бъдат изразходени за нови обекти. Това са спортна площадка в с.Борован и оградата на стадиона, които ще бъдат основно ремонтирани. Част от парите ще бъдат изразходвани и за изготвяне на инвестиционен и работен проект за улица „Веслец“ в общинския център.

Сред останалите точки в дневния ред са гласуване на маломерни паралелки за учебната 2025/ 2026 г. и осигуряване на допълнителни финансови средства за обезпечаване на учебния процес в училища в селата Малорад, Добролево и Борован, като и две информации – за готовността за новата учебна година и за работата на местния полицейски участък по опазване на обществения ред и борбата с битовата престъпност.

Съветниците ще разгледат и две наредби – за изграждане и опазване на зелената система и за управление на отпадъците на територията на Община Борован. На гласуване ще бъде подложен и Общинският годишен план за социалните услуги през 2026 г..