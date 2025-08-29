Общинските съветници в Борован ще разгледат днес предложение за актуализиране на Инвестиционната програма на общината за тази година

Подробно търсене

Мая Ценова
Враца,  
29.08.2025 06:23
Предложение за актуализиране на Инвестиционната програма на Община Борован за тази година ще разгледат днес на заседание общинските съветници. Дневният ред е публикуван на интернет страницата на общинска администрация. Според докладната, внесена от кмета Иван Костовски, ще бъдат пренасочени над 162 хил.лв., които ще бъдат изразходени за нови обекти. Това са спортна площадка в с.Борован и оградата на стадиона, които ще бъдат основно ремонтирани. Част от парите ще бъдат изразходвани и за изготвяне на инвестиционен и работен проект за улица „Веслец“ в общинския център. 

Сред останалите точки в дневния ред са гласуване на маломерни паралелки за учебната 2025/ 2026 г. и осигуряване на допълнителни финансови средства за обезпечаване на учебния процес в училища в селата Малорад, Добролево и Борован, като и две информации – за готовността за новата учебна година и за работата на местния полицейски участък по опазване на обществения ред и борбата с битовата престъпност. 

Съветниците ще разгледат и две наредби – за изграждане и опазване на зелената система и за управление на отпадъците на територията на Община Борован. На гласуване ще бъде подложен и Общинският годишен план за социалните услуги през 2026 г..

31.07.2025 12:28

С анекс към договор общинските съветници в Козлодуй разрешиха ползването на компостираща инсталация

Общинският съвет в Козлодуй одобри с пълно мнозинство анекс към Договор за възлагане на услуга от общ икономически интерес, сключен с депото „Регионална чистота - Оряхово“.
25.07.2025 18:55

Общинските съветници в Борован приеха всички точки от дневния ред на днешното си заседание

Общинските съветници в Борован днес приеха всички точки, включени в дневния ред на заседанието. Повечето бяха гласувани с 10 гласа „за“ и трима „въздържал се“. В началото на заседанието бяха представени два отчета, единият за работата на съвета през първите шест месеца на годината, внесен от председателя Ивайло Букерешки, и другият за изпълнение на решенията на съвета, внесен от кмета Иван Костовски.
25.07.2025 17:47

Промени в правилника си за работа прави Общинският съвет в Борован

Проект за изменение и допълнение на „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет (ОбС) – Борован, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2023 – 2027 г.“ представи днес на заседание на съвета председателят Ивайло Букерешки.

