Демонстрация на нова техника направиха служителите от сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР в Перник

Демонстрация на нова техника на магистрала „Струма“ направиха служителите от сектор „Пътна полиция“ към Областната дирекция (ОД) на МВР в Перник. Началникът на група „Пътен контрол“ в сектор „Пътна полиция“ ст. инсп. Кирил Кирилов, съобщи пред журналисти по време на показното, че дирекцията е получила нови пет лазерни камери, които засичат скорост. Той уточни, че към този момент те са разполагали с три от новото поколение технически средства, така броят им вече е осем.

Новите камери наподобяват старите, но са много по-прецизни и с повече възможности. Относно измерването на скоростта на преминаващите автомобили – са изключително точни, коректни, като е избегната възможността за допускане на технически грешки, информира ст. инсп. Кирилов.

Той добави, че измерването на скоростта може да бъде в разстояние от 20 метра до 600 метра, като има възможност да се засече скорост между 10 и 300 км в час. Това прави камерите точни, а нарушителите се определят без грешка.

„Чрез лазерен скоростомер се измерва точно в зоната на камерата регистрационния номер на превозното средство. Няма как да стане объркване, дори и друго превозно средство да се движи успоредно със засеченото, само ако и то не е в нарушение, няма да попадне в зоната на лазера. Ще бъде измерена и засечена скоростта на автомобила, който е в нарушение“, коментира още Кирилов.

Снимката се изпраща в единния Център за обработка на нарушенията в Главна дирекция Национална полиция, добави той. Чрез рутер, който е свързан с камерата, информацията веднага се праща за обработка.

Техническите средства се ползват на различни участъци в различно време. С такива камери разполагат и районните управления, така че и в малките населени места да се упражнява ефективен контрол, съобщи Кирил Кирилов.

Той добави, че откакто разполагат с новите средства е завишено издаването на електронни фишове, като пълноценно те се ползват едва от две седмици. От началото на годината досега са издадени от ОД на МВР в Перник близо 30 000 документа за превишение на скоростта, като очакванията са броят да бъде завишен, уточни старши инспекторът.

По регистрационния номер на нарушителя се определя собственика на превозното средство и му се издава фиш. След като му бъде връчен, се дава възможност, ако не е бил зад волана в момента на регистрирането на нарушението, чрез декларация да докаже и заяви кой е управлявал автомобила в определената дата и час. Тогава фишът ще бъде преиздаден на този, който го е управлявал, информира ст. инсп. Кирил Кирилов.