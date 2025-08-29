Паметникът на войводата Филип Тотю в Две могили бе реставриран с 15 000 лева

С 15 000 лева бе реставриран паметникът на войводата Филип Тотю в центъра на град Две могили, област Русе. Средствата са заделени от общинския бюджет, а кметът Мариета Петрова представи на заседанието на Общинския съвет днес извършените дейности по монумента.

Тя обясни, че паметникът е изграден през 1973 година. Той е дело на скулптора Никола Терзиев - Желязото, като представлява бронзова фигура на войводата Филип Тотю върху бетонов постамент, облицован с врачански камък.

"Уникалността на паметника е в динамиката на фигурата на Хвърковатия Тотю, символизирайки неговия борбен и свободолюбив дух, но времето е оставило своя отпечатък върху визията му", обясни Петрова.

Реставрацията, която е продължила 30 дни и е приключила през миналия месец, е извършена от русенския скулптор Даниел Кънчев и каменоделеца-реставратор Даниел Илиев. Фигурата и постаментът са били почистени. Възстановени са били облицовъчните плочи, липсващите елементи от барелефа, както и основата на фигурата с изработката на нови бронзови елементи.

Петрова информира и какви бъдещи грижи трябва да се полагат за символа на града, като указанията са включени в техническия паспорт на паметника.

По време на заседанието на Общинския съвет кметът поздрави и жителите на Две могили по повод на 56 години от обявяването на населеното място за град.