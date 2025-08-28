Община Кайнарджа ще дари 1000 лева за изграждането на паметник на Стефан Караджа в румънския град Тулча, където българският революционер е живял и работил в периода между 1854 и 1862 година. Решението за това беше взето на днешното редовно заседание на местния Общински съвет.

Ориентировъчната стойност на проекта за поставяне на бюст – паметника на Стефан Караджа в Тулча е около 40 000 лв. и включва разходи за авторски права на скулптора Георги Радулов, проектиране и изработка на бюста от бронз, транспорт от България до Румъния, изграждане на постамент на паметника. Предвидено е в основата му да бъде поставена паметна плоча с благодарност към всички дарители. Очаква се официалното откриване да се състои в края на м. ноември 2025 г

В друга точка от дневния ред съветниците приеха актуализация на плана на бюджета за месец септември 2025 година. Според докладната записка тя се налага заради преизпълнението в приходната част и възникналите нови потребности в разходната част.

Реализирани са постъпления от продажба на нефинансови активи в размер на 37 921 лв. Съгласно Закона за публичните финанси, постъпленията от продажба на общински нефинансови активи се разходват само за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура. По тази причина средствата ще бъдат използвани за текущи ремонти на сградата на Домашен социален патронаж, на зъболекарския кабинет и на ул. „Димитър Дончев“ в Кайнарджа.

Общинският съвет взе решение за предстоящата учебна година в община Кайнарджа да бъдат създадени 7 маломерни паралелки. Пет от тях ще бъдат в Основно училище „Черноризец Храбър” в село Кайнарджа, а другите две ще са в Основно училище „Цанко Церковски“ в село Средище.

С друго свое решение съветниците отдадоха под наем част от сграда в село Кайнарджа за безвъзмездно управление на Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“.