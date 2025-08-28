Промени в разчета за финансиране на капиталовите разходи през 2025 г. и създаване на нови обекти ще гласува Общинският съвет в Свищов

Промени в разчета за финансиране на капиталовите разходи на Общината през 2025 година и създаване на нови обекти ще гласува Общинският съвет в Свищов на днешното си редовно заседание. Това се посочва в публикувания на сайта на Общината дневен ред.

Сред новите обекти са проект за извършване на дейности по паркоустройство и благоустройство на местност „Паметниците“, както и на терена зад сградата на Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) „Д-р Димитър Павлович“.

Гласуван ще бъде още отчет за командировъчните разходи на кмета на община Свищов за периода 1 януари – 30 юни 2025 година, заедно с отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Свищов от общинска администрация за същия период.

Общинският съвет ще гласува изменение на правилник за дейността на Общинско предприятие “Чистота-Свищов”, приет с решение на 31 юли 2008 г., с протокол №19 на Общинския съвет. Съветниците ще вземат решение за одобряване на годишен отчет за изпълнение на концесионните договори през 2024 г.

Сред точките в дневния ред са също даване на съгласие за продажба на недвижими имоти и надстрояване на съществуващи сгради, както и отпускане на еднократни парични помощи.