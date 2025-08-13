Зам.-министър Мария Ангелиева прие копия на акредитивните писма на посланика на Алжирската демократична и народна република

Зам.-министърът на външните работи Мария Ангелиева прие копия на акредитивните писма на новоназначения посланик на Алжирската демократична и народна република в България Асма Бабуш. Мария Ангелиева и Асма Бабуш имаха среща в Министерството на външните работи (МВнР), се посочва на сайта на ведомството.

По време на срещата бе направен преглед на двустранните отношения, като същите бяха оценени високо и почиващи на солидна историческа основа на приятелство и взаимно уважение. Подчертано е общото желание за засилване на политическия диалог между двете страни на всички нива, като за целта бе очертана своеобразна пътна карта за по-нататъшните стъпки за развитието на двустранното сътрудничество с цел активизиране на партньорството в области от взаимен интерес.

На 8 август зам.-министърът на външните работи Николай Павлов прие копия на акредитивните писма на новоназначения извънреден и пълномощен посланик на Конфедерация Швейцария в Република България Пиер Хагман.