Mоже да си много силен, но, ако издържиш само два часа, не върши работа, каза Стефан Иванов за екипа от гребци през Индийския океан

Търсихме хора с опит - или в ултра-маратонски бягания, или в състезания, свързани с издръжливост (плуване, колоездене и др.), да са прекосили някой континент с колело, да са прекарвали дълго време в планината - нещо, което доказва, че тялото им е свикнало на много продължителни натоварвания, защото може да си много силен, но, ако издържиш само един-два часа, не върши работа. Така Стефан Иванов отговори за БТА как са събрали гребците в екипа, който наричат Untamed (“Неопитомените“), и който възнамерява да прекоси Индийския океан. Според плана те ще отплават от западния бряг на Австралия през май и ще гребат около 75 дни до източния бряг на Африка.

Българският участник в експедицията Стефан Иванов представи другите трима мъже в лодката в официалните профили на “Неверест” в Инстаграм и Фейсбук. Той е лидер и ко-скипър на експедицията и заедно с Ралф Тюин от Нидерландия, собственик и капитан на гребната лодка „Роза“, замислят и организират експедицията от самото начало.

След като през изминалата една година разглеждат десетина кандидати, които така и не успяват да се освободят от работа или от семейни ангажименти, или да покрият разходите си по експедицията, дойде моментът, в който Стефан Иванов заяви, че вече имат екипаж от четирима сигурни участници. Той съобщи новината с искри от новогодишно шампанско в погледа и, да, естествено, че с три успешни презокеански експедиции зад гърба си е способен да предизвика фосфоресциращи емоции с разказите си за океански одисеи, но зад тази привидна лекота всъщност стоят кански усилия.

През три океана към четвъртия

Това е четвъртата океанска гребна експедиция за Стефан Иванов, след прекосяването на Атлантика от изток на запад изцяло през сезона на ураганите (2020 г.) заедно с неговия син Максим Иванов и собственоръчно построената им гребна лодка “Неверест”, плаването в Южния ледовит океан през 2023 г. по следите на мисията на Шакълтън и миналата година, когато последно и отново заедно с Макс положително развълнуваха всички горди почитатели на българския национален флаг с първото в света цялостно прекосяване на Северния ледовит океан с гребна лодка.

Към критериите за гребците през Индийския океан Стефан Иванов допълни, че “трябва да си позитивен човек, освен че трябва да имаш склонност към предизвикателства, свързани с издръжливост, и това да не е първото нещо, с което поемаш по дълга пътека”. Освен живописни залези и жизнеутвърждаващи изгреви, на борда ги очакват разнопосочни ветрове, вълни и течения, акули и други опасни риби, безсъние, рискове от нараняване, пирати по Африканския бряг…

Мъжете ще гребат денонощно в продължение на повече от 4500 морски мили (8300 км), двама по двама, на смени през два часа, така че всеки ще бъде зад греблата по 12 часа в денонощието. Припомняме, че обективният норматив, който покриват участниците в подобни експедиции, е 15 километра гребане на ергометър за един час с 18 загребвания в минута на максималната степен на съпротивление на машината, с пулс под 165 удара в минута. По думите на Иванов усилието е сходно с това да пробягаш 15 км за един час.

С висши цели

Гребците са от България, Нидерландия, Украйна и Китай, и ще гребат към Африка с цел да подкрепят кампанията на българското министерство на здравеопазването “Да! За живот”, посветена на личното решение и изявление пред близките дали човек иска след смъртта си да бъде донор на органи за животоспасяващи операции. От друга страна, гребците ще събират проби от планктон по пътя си за изследванията на учените от Биологическия факултет в Софийския университет "Св. Климент Охридски", посветени на климатичните промени и глобалното затопляне.

Освен това четиримата на борда ще гребат, за да мотивират повече хора да бъдат съпричастни към опазването на Южния океан и да се присъединят към петицията, която настоява Комисията за опазване на живите морски ресурси на Антарктика (Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources - CCAMLR) да обяви нови 4 млн. кв. км за защитени морски зони.

Четирима мъже в лодката

Ако приемаме, че каузите на гребците могат да се опишат накратко с думата “устойчивост”, ключовата дума в описанието на самите гребци би следвало да бъде “издръжливост” според биографиите, представени по-подробно в социалните мрежи.

През Индийския океан се отправят Евгений Судир (Украйна), Луи Йонг (Китай), Ралф Тюин (Нидерландия) и Стефан Иванов (България).

Тюин вече е осъществил 12 презокеански експедиции, изкачвал е планини на повечето континенти, изминал е с колело над 10 хил. км по целия свят, прекосил е Австралия два пъти с гребен велосипед. Пробягал е 1500 км за 24 дни през централната част на Австралия през лятото. Поставил е рекорд за прекосяване на Африка с колело през лятото и други, засега общо 22, спортни световни рекорда. Участвал е в няколко арктически експедиции. Баща е на две деца.

Судир е роден в Украйна, живее в Германия от 2014 г. и вярва, че растежът идва чрез издръжливост – физическа, умствена и професионална. Интересите му включват приключенски спортове, свободно и водолазно гмуркане, колоездене, бягане на дълги разстояния, постоянно търсене на предизвикателства, които изпитват неговите физически и психически граници. Той има три деца.

Йонг е професор по културно наследство и развитие на туризма от Университета по туризъм в Съчуан, Китай и е посветен на алпинизма повече от 30 години. В момента е главен директор на Научноизследователски център за развитие на планинския туризъм и развлекателния спорт. Занимава се с алпийско катерене, парашутни скокове, парапланеризъм, полети с уингсют, колоездене на дълги разстояния и е успял да прекоси Атлантика в екип с петима френски гребци.

4х4

Иванов не се е занимавал с плуване до 39-годишна възраст, но въпреки това през 2011 г. преплува Ламанша и е завършил много ултра-маратони и състезания като UTMB-PTL (Ultra-Trail du Mont-Blanc - Petite Trotte à Lèon - 300 км), “Витоша 100”, “Лаваредо” (87 км), “Пирин Ултра” (70 км), Ironman и т.н. Тази е неговата четвърта презокеанска мисия, макар че започва да гребе едва на 47 години, когато двамата с Максим осъществиха първото прекосяване на Атлантика с гребна лодка от изток на запад изцяло през сезона на ураганите през 2020 г. Освен Макс, Стефан и любовта на неговия живот Жени Иванова имат и дъщеря Лара, която е студентка в Дърам, Англия.

Преди експедицията през Индийския океан българският участник каза, че очаква и се надява да има неочаквани моменти, “надявам се да можем да се мобилизираме - и мисловно, и физически, за да преодолеем тези неочаквани моменти”. Стефан Иванов допълни, че океанското гребане затова толкова го е “грабнало” - защото е един наниз от постоянни върхове и падини, и уточни: “В един момент си в еуфория, защото си се измъкнал жив от ураган или от пирати, говорил си с близък човек през сателитния телефон или пък виждаш около себе си фосфоресциращ планктон, а в следващия момент си в кризисна ситуация, защото ти си е счупил рулят, мощно течение те връща назад или соларните панели са спрели да зареждат акумулаторните батерии и не знаеш дали ще успееш да достигнеш отсрещния бряг…".

"Този наниз от физическите предизвикателства, с които трябва да се пребориш и проблемите, които се появяват и трябва да разрешиш, държат не само тялото, но и мозъка ти ангажиран в постигането на целта - прекосяването на този океан, който е един вид символ на безкрайността”, каза той.