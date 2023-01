Малко преди старта “Мисията на Шакълтън” за опазване на Южния океан бе подкрепена от емблематичния клуб

Изключително сме горди, че нашата океанска гребна експедиция през Южния океан - “Мисията на Шакълтън”, беше одобрена да се проведе под флага на Клуба на изследователите (The Explorers Club), съобщи Стефан Иванов за БТА. Емблематичният клуб е създаден преди повече от век в Ню Йорк и подкрепя научни експедиции във всички дисциплини, като обединява своите членове чрез изграждане на приятелски връзки помежду им. Само по себе си одобрението вече е признание за важността на предстоящата експедиция, защото сред множеството постижения, осъществени под флага на престижната общност, се открояват

пет първи в света:

Достигането до Северния полюс на 6 април 1909 година от Робърт Пири, Матю Хенсън и техните инуитски водачи.

Достигането до Южния полюс на 14 декември 1911 година от Роалд Амундсен и неговия екип.

Изкачването на връх Еверест на 29 май 1953 година от Едмънд П. Хилъри и шерпа Тензинг Норгей.

Най-дълбокото спускане под повърхността на океана на 23 януари 1960 година от Дон Уолш и Жак Пикар, които поставят рекорд на борда на батискафа “Триест”, достигайки дъното на Марианската падина в Тихия океан на дълбочина 10 911 м.

Стъпването на Луната на 20 юли 1969 година от астронавтите Нийл Армстронг и Едуин “Бъз” Олдрин.

А часове преди да поеме към Антарктическия полуостров през Южния ледовит океан и един от най-опасните райони на планетата - около нос Хорн, на гребната лодка “Мисис Чипи” заедно с още петима световни гребци, българинът Стефан Иванов казва:

Вярваме че желанието да излезеш от утъпканата пътека помага на цивилизацията ни да се развива.

По думите му висшата цел, с която той "се хвърля" в експедицията “Мисията на Шакълтън”, е да допринесе за опазването на Южния океан. Стефан Иванов е известен с успешната реализация на няколко предизвикателства - през 2011 г. той преплува Ламанша, през 2018-а завършва едно от най-трудните състезания по издръжливост в света Ironman, а през 2020 година заедно със сина си Максим построиха лодката НЕВЕРЕСТ и прекосиха Атлантическия океан в подкрепа на донорството.

Сега гребецът подчертава, че над 90% от големите риби в океаните вече са унищожени.

“Мисията Шакълтън” e замислена от исландския изследовател и океански гребец с най-много рекорди Гинес в света, постигнати в рамките на една атлетическа дисциплина (33+), включително най-много титли „Първи в света“ сред изследователите - 14, Фиан Пол. След като е участвал в гребни експедиции във всички океани, тази мисия е планирана като неговата последна и най-предизвикателна, с амбицията да постави нови шест рекорда Гинес, докато плава с гребна лодка по маршрута на легендарното ветроходно плаване на Ърнест Шакълтън от времето на Транс-Антарктическата експедиция през 1914 - 1917 г.

Шестимата гребци в “Мисис Чипи” Лиза Фартхофер от Австрия, Майк Матсън и Брайън Краускпф от САЩ, Джейми Дъглас-Хамилтън от Обединеното кралство, Стефан Иванов от България и шкиперът Пол ще се сменят денонощно в групи от по трима на всеки 1,5 часа. Всеки от тях ще бъде на греблата по 12 часа на денонощие, освен ако гребането не бъде прекъснато от огромните бури на Южния океан „Крещящите 60“ и „Яростните 50“, през които ще навигират…Основен спонсор на първата гребна експедиция от Антарктида през Южния океан е българската IT компания SiteGround, спонсор е и британската компания за алкално йонизирана вода Actiph.

Все повече морски животински видове са застрашени от изчезване, казва Стефан Иванов и моли да подкрепим собствената му тяга и тази на екипажа за обявяване на най-големите океански защитени зони в света от над четири млн. кв. км около Антарктида. "Ако те вълнува каузата, можеш да споделиш петицията с твои приятели, добавя той, и не забравяй да кликнеш на линка, който ще получиш по имейл, за да се брои твоят глас.”

Петицията дава възможност всеки желаещ да се присъедини към настоятелния призив Комисията за опазване на живите морски ресурси в Антарктика (The Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources - CCAMLR) да определи най-малко три нови защитени морски зони (Marine Protected Areas) около Антарктида от най-малко четири милиона кв. км, за да запази морското биоразнообразие и увеличи устойчивостта на нашата планета към климатичните промени.

В петицията се напомня защо това е важно и спешно - Южният океан, заобикалящ Антарктика, е една от най-малко променените морски екосистеми на Земята. Обхващайки 15% от световния океан, той е дом на хиляди видове, които не се срещат никъде другаде. Тези води са жизненоважни за здравето на нашата планета, тъй като произвеждат силни възходящи течения, които пренасят критични хранителни вещества към моретата по целия свят. Според организацията на ООН по прехрана и земеделие (FAO), цитирана в петицията, „от 600 рибни запаса, оценени от FAO, 33% сега са или прекомерно уловени, или изчерпани, а повечето от останалите са на своя предел. Прекомерният улов може да причини хаос на морските екосистеми и да наруши важен елемент от хранителната верига, на която хората и другите животни разчитат.“ Преброяването на морския живот през 2010 г. заключава, че 90% от големите риби са изчезнали, главно поради прекомерен улов.

Стефан Иванов ще отпътува утре сутринта от България за “Мисията на Шакълтън”, която започва броени дни по-късно и може да бъде проследена на www.facebook.com./NeverestOceanRow, в Инстаграм @NeverestOceanRow, както и на тракера на сайта http://www.rowlaughexplore.com/the-shackleton-mission.

Очаквайте още от борда на “Мисис Чипи” в БТА догодина.