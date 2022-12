Живко Петров: Няма по-щастливи хора от нас, музикантите

Пианистът Живко Петров ще представи своята книга "20 прелюдии за пиано" под формата на концерт с автограф в бургаския Гранд хотел и СПА "Приморец" на 21 ноември, а след това на 7 декември ще е премиерата и на най-новия му албум "On The Way" с