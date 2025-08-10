АНА-МПА: "Америкън Еърлайнс" добавя нов маршрут между Атина и Далас от май 2026 г.

Авиокомпанията "Америкън Еърлайнс" (American Airlines) разширява присъствието си в Гърция, стартирайки петия си ежедневен полет до Атина с нов маршрут от Далас, който ще бъде открит на 21 май 2026 г. Това предаде за БТА гръцката агенция АНА-МПА.

През 2025 г. "Америкън Еърлайнс" откри нов маршрут, свързващ Атина (ATH) с Шарлът (CLT). Този маршрут ще се завърне през следващата година наред с полети до Чикаго (ORD), Ню Йорк (JFK) и Филаделфия (PHL).

„Търсенето на полети до и от градове с богата културна идентичност от страна на пътниците продължава да расте. Виждаме все повече клиенти, които се стичат към дестинации, където могат да пътуват назад във времето, изследвайки историята и културата по начин, който надминава всяко предишно преживяване“, каза вицепрезидентът по международните операции на авиокомпанията Хосе Фрейг. „С този маршрут нашите пътници в Атина ще имат достъп и до най-големия ни хъб в Съединените щати, Далас/Форт Уърт (DFW) с връзки до повече от 225 дестинации в Щатите и извън тях“, добави още той.

„Връзката на Атина от следващото лято с Далас, най-големия хъб на "Америкън Еърлайнс" в САЩ, е още едно отлично развитие за свързаността на гръцката столица с американския пазар“, коментира директорът на отдел „Комуникации и маркетинг“ на международното летище в Атина Йоана Пападопулу.

(Това е новина от деня в Гърция, избрана от агенция АНА-МПА за публикуване от БТА съгласно споразумението за обмен на информация и професионално сътрудничество, което предвижда всеки ден националните информационни агенции на България и Гърция да си разменят директно избрана от другата агенция новина на деня от съответната страна, а другата агенция да я публикува на своя интернет сайт с изрично посочване и цитиране на партньора й като източник.)