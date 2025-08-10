Подробно търсене

Испанският защитник Иниго Мартинес напусна Барселона и ще продължи кариерата си в Саудитска Арабия

Ива Кръстева
Испанският защитник Иниго Мартинес напусна Барселона и ще продължи кариерата си в Саудитска Арабия
Испанският защитник Иниго Мартинес напусна Барселона и ще продължи кариерата си в Саудитска Арабия
снимка: AP Photo/Joan Monfort
Рияд,  
10.08.2025 09:18
 (БТА)

Испанският защитник Иниго Мартинес се присъедини към Ал Насър, след като напусна испанския шампион Барселона, обявиха от клуба от Саудитска Арабия.

Мартинес е второто попълнение това лято, след като саудитският клуб подписа с португалския нападател Жоао Феликс от Челси.

"Ал Насър официално подписа договор с испанската звезда Иниго Мартинес като свободен агент. Контрактът му е до 2026 година", се казва в изявление на тима.

34-годишният защитник, който спечели требъл с Барселона миналия сезон, започна кариерата си в Реал Сосиедад, преди да премине в Атлетик Билбао през 2018 година.

Мартинес, който се присъедини към "каталунците" през 2023-а, има 21 мача за националния отбор на Испания.

Ал Насър, след като продължи договора на звездата Кристиано Роналдо за още два сезона, се готви да се изправи срещу Ал Итихад на полуфиналите за Суперкупата на Саудитска Арабия на 19 август.

/ИК/

Към 10:03 на 10.08.2025 Новините от днес

