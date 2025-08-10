Подробно търсене

Евертън продължава преговорите за халфа Джак Грийлиш

Ива Кръстева
снимка: AP Photo/Dave Thompson
Лондон,  
10.08.2025 10:10
 (БТА)

Полузащитникът на Манчестър Сити Джак Грийлиш вероятно ще продължи кариерата си в Евертън, съобщава "Таймс".

Клубът от Ливърпул продължава преговорите за привличане под наем на 29-годишния англичанин. Трансферът може да струва около 13.8 милиона евро.

Тотнъм, Нюкасъл и Наполи също се интересуват от играча.

Грийлиш играе за Манчестър Сити от 2021 година. През сезон 2024/2025 той записа 32 мача за "гражданите" във всички състезания, отбелязвайки 3 гола и правейки 5 асистенции. Договорът му с клуба е до 30 юни 2027 година.

