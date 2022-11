Музикантът Живко Петров представя новата си книга и албум с две събития в Бургас

Пианистът Живко Петров ще представи за първи път в Бургас своята книга "20 прелюдии за пиано" под формата на концерт с автограф на 21 ноември. След това, на 7 декември, ще е и бургаската премиера и на най-новия му албум "On The Way" заедно с неговото трио, съобщават съорганизаторите на двете събития в Бургас "Арт ателие".



Книгата албум "20 прелюдии за пиано" съдържа размисли, фотографии и ноти на композициите в двата албума "After 4" и "Ten" на пианиста, композитор, аранжор и продуцент Живко Петров, пише за изданието в сайта на издателство "Сиела". Представянето на книгата в бургаския Гранд хотел и СПА "Приморец" ще е с вход свободен, а на събитието музикантът ще съчетава изпълнения на пиано заедно с разкази около книгата и включените в нея истории и фотографии, каза за БТА Маруся Русева от "Арт ателие".



Малко повече от две седмици след представянето на книгата, на 7 декември, Петров ще гостува отново в Бургас, но този път заедно с триото си, за да представи последния си албум "On The Way" с концерт в залата на Културен дом НХК. Той ще бъде част от поредицата концерти, свързани с популяризирането на албума. Тя ще започне на 28 ноември в "София лайв клуб" в столицата, след това в Пловдив на 30 ноември, а след Бургас ще продължи с участия във Варна на 8 декември и във Велико Търново на 9 декември, допълни за БТА Маруся Русева.



Записът "On The Way" съдържа 11 авторски композиции на Живко Петров, вдъхновени от различни градове по света, които той ще пресъздаде на сцената заедно с Димитър Семов, ударни, и Димитър Карамфилов, контрабас. Билети за концерта в Бургас се предлагат на касата на залата и в мрежата на "Ивентим".