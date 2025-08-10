Подробно търсене

Потушени са 172 пожара за изминалото денонощие, един човек е пострадал

Иван Лазаров
Снимка: Милен Миланов, БТА (архив)
София,  
10.08.2025 08:15
 (БТА)

Потушени са 172 пожара за изминалото денонощие, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) на сайта си. При пожарите е пострадал един човек. 

С преки материални щети са възникнали 23 пожара, от които 11 в жилищни сгради, един в промишлена сграда, три в горски масиви, три в транспортни средства, един в селско стопанство, един в съоръжения на открито и три други. 

Без преки материални щети са възникнали 149 пожара. Извършени са 25 спасителни дейности и помощни операции. Регистрираните лъжливи повиквания са 12 на брой. 

От Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ съобщават и за едно по-различно произшествие, при което 20:05 часа вчера е получено съобщение за пожар в къща в махала „Гъбарска" в град Троян, област Ловеч. При пожара е пострадал мъж на 80 г. с изгаряния. Причината за пожара е късо съединение в електрическата инсталация. 

