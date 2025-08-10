Ал Ахли привлече френски полузащитник от Щутгарт

Отборът от Саудитска Арабия Ал Ахли подписа договор с френския атакуващ халф Енцо Мийо от Щутгарт, обявиха двата клуба.

"Ал Ахли финализира преминаването с тригодишен контракт на френския национал Енцо Мийо от Щутгарт", съобщиха победителите в елитния турнир Шампионска лига на Азия на своя уебсайт.

Нито един от клубовете не предостави финансови подробности, но местните медии съобщиха, че саудитският клуб е платил 30 милиона евро за 23-годишния халф.

Треньорът на Ал Ахли Матиас Яйсле похвали халфа, че е "надарен с отлична тактическа интелигентност".

Енцо Мийо е от академията на Монако, като преминава в Щутгарт още на 19 години през 2021-а и първо играе за втория тим. Има мачове за всички юношески и младежки националния отбори на Франция, като през миналата година е и част от олимпийския тим на страната, който стана вицешампион на Игрите в Париж 2024. През миналия сезон има 37 мача и 8 гола за Щутгарт във всички турнири, съобщава Ройтерс.