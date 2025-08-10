Интензивен е трафикът на леки автомобили през граничните пунктове "Калотина", "Капитан Андреево" и "Русе"

Подробно търсене

Иван Лазаров
Снимка: Мартин Пенев, БТА (архив)
София,  
10.08.2025 08:08
 (БТА)

Интензивен е трафикът на леки автомобили през няколко гранични контролно-пропускателни пункта на страната, показват данните на сайта на Главна дирекция „Гранична полиция“ към 06:00 часа тази сутрин. 

На българо-румънската граница трафикът е интензивен на ГКПП "Русе" на вход за леки автомобили. Извършва се основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата-изпълнител. 

На границата с Турция трафикът е интензивен на вход за леки автомобили  на ГКПП „Капитан Андреево'“. 

На границата със Сърбия трафикът е интензивен на вход и изход  за леки автомобили  на ГКПП ''Калотина''. 

На границата с Република Северна Македония е възстановено движението през ГКПП „Станке Лисичково“ в двете посоки. Трафикът е нормален и на останалите гранични контролно-пропускателни пунктове.

На границата с Гърция, на пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти, се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска  влизането на външни лица в обекта.

През граничните преходи в района на Маказа, Златоград и Ивайловград е разрешено преминаването само на леки коли и микробуси до 3,5 тона.

