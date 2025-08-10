Подробно търсене

Руски индустриален обект в Саратовска област е бил повреден при украинско нападение с дрон, съобщи губернаторът

Асен Георгиев
Руски индустриален обект в Саратовска област е бил повреден при украинско нападение с дрон, съобщи губернаторът
Руски индустриален обект в Саратовска област е бил повреден при украинско нападение с дрон, съобщи губернаторът
Украински дронове с голям обсег Ан-196. Снимка: АП/Evgeniy Maloletka.
Москва,  
10.08.2025 04:41
 (БТА)
Руски индустриален обект в Саратовска област е бил повреден при украинско нападение с дрон, съобщи в "Телеграм" губернаторът Роман Бусаргин, цитиран от Ройтерс.

"Всички необходими служби за спешна помощ работят на сцената", добави той.

Губернаторът не уточни подробности за повредения обект, отбелязва Ройтерс.

По-рано губернаторът на руската Белгородска област Вячеслав Гладков съобщи в Телеграм, че при украински атаки с дронове са загинали 3 души, а двама са били ранени, предаде ДПА. Повечето пострадали са се намирали в района на Борисовка, в близост до границата с украинската Харковска област.

/АГ/

Свързани новини

06.08.2025 17:14

Най-малко един човек бе ранен при руски удар с дрон по село в Източна Украйна, съобщиха местните власти

Най-малко един човек бе ранен при руски удар с дрон по село Борова в Изюмския район на източната украинска Харковска област, предаде Укринформ, като се позова на местните власти.
06.08.2025 01:34

Контролиран дистанционно руски дрон уби двама души в Запорожка област, заявиха украинските власти

Двама души бяха убити от контролиран дистанционно руски дрон в украинската Запорожка област, предаде ДПА, като се позова на днешно изявление в комуникационното приложение "Телеграм" на областния управител Иван Федоров.Федоров поясни, че мъжете са стояли близо до къща в община Степногирск, която се намира недалеч от фронтовата линия.

Към 05:28 на 10.08.2025 Новините от днес

