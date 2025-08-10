Руски индустриален обект в Саратовска област е бил повреден при украинско нападение с дрон, съобщи губернаторът

Руски индустриален обект в Саратовска област е бил повреден при украинско нападение с дрон, съобщи в "Телеграм" губернаторът Роман Бусаргин, цитиран от Ройтерс.

"Всички необходими служби за спешна помощ работят на сцената", добави той.

Губернаторът не уточни подробности за повредения обект, отбелязва Ройтерс.

По-рано губернаторът на руската Белгородска област Вячеслав Гладков съобщи в Телеграм, че при украински атаки с дронове са загинали 3 души, а двама са били ранени, предаде ДПА. Повечето пострадали са се намирали в района на Борисовка, в близост до границата с украинската Харковска област.