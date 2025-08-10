Подробно търсене

Ива Кръстева
Носителят на Шампионската лига Пари Сен Жермен обяви трансфера на френския вратар Люка Шевалие от Лил
снимка: AP Photo/Matthieu Mirville
Париж,  
10.08.2025 08:36
 (БТА)

Пари Сен Жермен обяви трансфера на френския вратар Люка Шевалие от Лил, който е парафирал договор до 2030 година, обявиха от френския шампион и носител на Шампионската лига.

Според медиите Шевалие се е присъединил към ПСЖ за около 40 милиона евро, като 23-годишният футболист е на път да наследи италианския вратар Джанлуиджи Донарума, на когото остава още една година от договора му с парижкия клуб.

"Аз съм като дете, което изживява мечтата си. Още от малък исках да играя на най-високо ниво. Наистина съм щастлив да бъда тук. Ще нося тази фланелка със страст и амбиция", каза той за клубния сайт.

Роденият в Кале Шевалие завършва младежката академия на Лил и игра под наем за Валансиен, преди да стане основен вратар в родния си клуб през сезон 2022-2023.

Той беше обявен за вратар на годината в Лига 1 за сезон 2024-2025 от синдиката за професионални футболисти във Франция.

"Люка е един от водещите вратари във Франция и в Европа, и фантастично допълнение към нашия отбор, тъй като ние продължаваме да градим всичко в дългосрочен план, базирано на колектива", каза президентът на ПСЖ Насер Ал-Хелаифи, цитиран от Ройтерс.

Носителят на титлите в Лига 1 и Шампионската лига Пари Сен Жермен се изправя срещу Тотнъм за Суперкупата на УЕФА в сряда. Тимът започва кампанията си в първенството на страната на 17 август срещу Нант.

/ИК/

