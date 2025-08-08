Пари Сен Жермен най-после се разбра за трансфер за Иля Забарний с Борнемут за 66 милиона евро

Пари Сен Жермен най-после стигна до споразумение с елитния английски Борнемут за украинския защитник Иля Забарний, твърди британският журналист Бен Джейкъбс. Вестник "Льо Паризиен" потвърди за споразумението, като твърди, че френският шампион ще плати 66 милиона евро за украинеца, а в тази сума се включват и бонусите.

Забарний се очаква да пристигне в Париж още през уикенда за медицински прегледи и да подпише договор за пет години.

ПСЖ стана по-активен на пазара едва през последните дни, като финализира сделките за Забарний и вратаря на Лил Люка Шевалие и ще плати за двамата повече от 100 милиона евро.

22-годишният централен защитник Забарний има 47 мача за националния тим на Украйна. Той се разбра отдавна за личните си условия с ПСЖ и се очакваше само двата клуба да си стиснат ръцете за окончателната сделка.