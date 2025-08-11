Подробно търсене

Вратарят Джанлуиджи Донарума остана извън състава на Пари Сен Жермен за Суперкупата на Европа

Кремена Младенова
снимка: AP Photo/Brynn Anderson, File
Удине,  
11.08.2025 20:03
 (БТА)

Френският Пари Сен Жермен остави Джанлуиджи Донарума извън състава си за двубоя срещу английския Тотнъм за Суперкупата на Европа, което е влошило още повече отношенията между двете страни, съобщава трансферният експерт Фабрицио Романо в социалните мрежи.

Очаква се италианският вратар да напусне европейския клубен шампион още това лято или евентуално следващото.

Най-вероятната нова дестинация за 26-годишния Донарума е Висшата лига.

Мачът за Суперкупата на Европейската футболна централа (УЕФА) ще се проведе на 13 август (сряда) в италианския град Удине.

Пари Сен Жермен спечели Шампионската лига за първи път през миналия сезон, а Тотнъм грабна трофея в Лига Европа.

/КМ/

