Вратарят Джанлуиджи Донарума остана извън състава на Пари Сен Жермен за Суперкупата на Европа
Френският Пари Сен Жермен остави Джанлуиджи Донарума извън състава си за двубоя срещу английския Тотнъм за Суперкупата на Европа, което е влошило още повече отношенията между двете страни, съобщава трансферният експерт Фабрицио Романо в социалните мрежи.
Очаква се италианският вратар да напусне европейския клубен шампион още това лято или евентуално следващото.
Най-вероятната нова дестинация за 26-годишния Донарума е Висшата лига.
Мачът за Суперкупата на Европейската футболна централа (УЕФА) ще се проведе на 13 август (сряда) в италианския град Удине.
Пари Сен Жермен спечели Шампионската лига за първи път през миналия сезон, а Тотнъм грабна трофея в Лига Европа.
