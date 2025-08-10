Подробно търсене

Армията на Южна Корея се е свила с 20% за 6 години на фона на намаляващото мъжко население

Анелия Пенкова
Армията на Южна Корея се е свила с 20% за 6 години на фона на намаляващото мъжко население
Армията на Южна Корея се е свила с 20% за 6 години на фона на намаляващото мъжко население
Южнокорейски войници на военно обучение в сътрудничество със САЩ (AP Photo/Ahn Young-joon)
Сеул,  
10.08.2025 11:54
 (БТА)

Числеността на въоръжените сили на Южна Корея се е свила 20% за последните 6 години, стигайки 450 000 военнослужещи, предаде Ройтерс. Това се дължи основно на резкия спад в населението на мъжете в наборна възраст за задължителна служба в страната, която е и с най-ниска раждаемост в света, съобщава доклад.

Значителният спад в броя на мъжете, годни за военна служба, води и до недостиг на офицери и може да доведе до оперативни затруднения, ако тенденцията продължи, се казва още в доклада на Министерството на отбраната.

Докладът е представен на член на управляващата Демократическа партия, депутата Чу Ми-е, чийто офис го е разпространил.

Въоръжените сили на Южна Корея намаляват постепенно от началото на 2000-те години, когато те са наброявали около 690 000 войници. Темпото на намаляване се е ускорило в края на 2010-те, като през 2019 г. е имало около 563 000 действащи войници и офицери.

Смята се, че Северна Корея разполага с около 1,2 милиона действащи военнослужещи, сочи последната оценка на Министерството на отбраната от 2022 г.

За периода между 2019 и 2025 г. броят на 20-годишните мъже е намаляло с 30% – до 230 000 души, сочат правителствени данни. Това е възрастта, на която повечето мъже, издържали физически преглед, се записват за военна служба, която сега е с продължителност 18 месеца.

Армията изтъква подобрените си способности като основна причина за съкращаване на срока на служба, което е възможно благодарение на военния съюз със САЩ и развитието на отбранителната индустрия, която се е превърнала във важен износител на оръжие.

През 1953 г., когато Корейската война завършва с примирие, мъжете в добро здраве са служили 36 месеца.

Бюджетът за отбрана на Южна Корея, който за 2025 г. е над 61 трилиона вона (43,9 милиарда долара), е по-голям от изчисления размер на цялата икономика на Северна Корея.

Въпреки това армията има недостиг от 50 000 души в сравнение с необходимия брой за поддържане на отбранителната готовност, съобщава министерството. Около 21 000 от този недостиг са в редиците на сержантите и другите младши командири.

Южна Корея е едно от най-бързо застаряващите общества в света и има най-ниска раждаемост в света – 0,75 през 2024 г., което показва средния брой деца, които една жена се очаква да има през живота си.

Населението на страната, достигнало пик от 51,8 милиона през 2020 г., се очаква да намалее до 36,2 милиона до 2072 г., сочи прогноза на правителството.

/ЛМ/

Свързани новини

09.08.2025 11:20

Северна Корея е започнала да демонтира някои високоговорители по границата, заяви Южна Корея

Южнокорейската армия съобщи днес, че севернокорейски военни са започнали да демонтират някои високоговорители за излъчване на пропаганда по границата, след като Южна Корея предприе подобни стъпки в началото на седмицата, предаде Ройтерс.
08.08.2025 11:40

Търговската война на САЩ струва 12 млрд. долара на автомобилната индустрия досега, показва анализ на "Уолстрийт джърнъл"

Глобалната автомобилна индустрия е понесла щети за близо 12 милиарда долара вследствие на митата, наложени от президента на САЩ Доналд Тръмп – най-сериозният удар по сектора след пандемията, се посочва в анализ на "Уолстрийт джърнъл". А според
07.08.2025 06:45

Южна Корея и САЩ започват на 18 август мащабни военни учения

Южна Корея и САЩ ще имат този месец големи военни учения, чиято цел е укрепването на общата им боеготовност предвид нарастващите военни заплахи от страна на Северна Корея, съобщиха днес съюзниците, цитирани от южнокорейската агенция Йонхап.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:09 на 10.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация