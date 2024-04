Живко Петров трио представи предпремиерно във Варна своя нов албум „Beyond the Flesh”

Живко Петров трио (JP3) представи предпремиерно във Варна своя нов албум „Beyond the Flesh”. Композициите са на Живко Петров към саундтрака на филм „Плът“ на режисьора Димитър Стоянович.

Тримата музиканти – Живко Петров (пиано), Димитър Семов (барабани) и Димитър Карамфилов (бас) гостуваха на Европейския музикален фестивал по покана на неговия директор Мария Кондова. В Градската художествена галерия те изпълниха всички 12 композиции от „Beyond the Flesh”, а в края на концерта зарадваха аплодиращата публика и с три пиеси от предишния си албум „On the way”, който по думите на Живко Петров е пожънал огромен успех в САЩ и е станал втория най-слушан по местните радиостанции. Публиката чу пиесите, посветени на градовете Лондон, Осло и Ню Йорк, както и един енергичен бис за финал.

„Beyond the Flesh” е работно заглавие на новия албум на JP3 и все още триото ни търси истинското, каза на събитието композиторът Живко Петров. Той призна, че е бил изненадан от поканата на режисьора Димитър Стоянович да напише музиката за филма „Плът“, защото сюжетът му е драма, а както е известно JP3 свири романтичен джаз. Въпреки това саундтракът е факт, като само две от пиесите - „Mood in the Club“ и „Tell Me Something“ не влизат в лентата, сподели авторът на музиката.

По думите на Петров новото българско кинозаглавие е посветено на значението на плътта като нещо, по което единствено може да се определи как е преминал един човешки живот, а най-значимото послание в него е, че няма нищо страшно когато душата напусне тялото. В лентата участва голямо съзвездие български актьори, сред които Пламена Гетова, Весела Бабинова, Диляна Попова, Юлиан Вергов, каза той.

На финала на концерта във Варна Живко Петров благодари за поканата на организаторите на Европейския музикален фестивал и добави, че за триото е огромна чест да бъде отново гост на форума, който тази година чества своята 20-годишнина. Композиторът отправи благодарност и към хората, съдействали за появата на албума „Beyond the Flesh”, между които са и работещите в Радио Варна, където е записана музиката.