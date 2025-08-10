Аджерпрес: Музикални вечери „Страдивариус“ на фестивала в замъка Корвин

Пиано рецитали, джаз изпълнения и концерт с участието на цигулка „Страдивариус“ от 1727 г. са акцентите на тазгодишното издание на музикалните вечери „Страдивариус“ на фестивала в замъка Корвин (The Castle Festival), който ще се проведе на открито в замъка в окръг Хунедоара от 12 до 14 август, предаде специално за БТА агенция Аджерпрес.

„От 12 до 14 август 2025 г. най-впечатляващият средновековен замък в Румъния – замъкът Корвин, отваря вратите си за три магически вечери с класическа музика и джаз на открито. Осмото издание предлага три незабравими вечери с участието на изключителни артисти в рамките на фестивал, основан на страст, визия и уважение към съвършенството“, се казва в съобщение на Арт културна асоциация „Добонди“.

Фестивалът ще започне на 12 август с абсолютна премиера: първият в историята на фестивала концерт за две пиана, изпълнен от двама от най-аплодираните пианисти от новото поколение, а именно Йоан Драгош Димитриу и Кадмиел Боцак - и двамата лауреати на престижни международни конкурси със забележителни изяви на европейските сцени.

Втората вечер на фестивала ще бъде доминирана от свободата, чувствителността и импровизацията на джаза. Рецитал, озаглавен „Глас за мир“, ще бъде изпълнен от Теодора Броди Енаке - емблематичен глас на румънския и международния джаз, и Мартин Мелендес - известен кубински виолончелист, прочут с оригиналните си изпълнения.

Последната вечер, на 14 август, ще предложи едно бликащо от енергия представление: „Осем сезона Вивалди & Пиацола“, изпълнено от Розан Филипенс - холандска цигуларка, известна с наградите си, елегантността и виртуозността си, която ще свири на цигулка Страдивариус „Барере“ от 1727 г., придружена от струнен ансамбъл на Филхармонията на Банатул Тимишоара – група с богата традиция и високи постижения в музикалното изкуство.

Розан Филипенс свири на цигулка Страдивариус „Барере“ от 1727 г. благодарение на подкрепата на фондация „Елиз Матилде“.

Билети за фестивала могат да бъдат закупени на entertix.ro.

(Новина, избрана от румънската агенция АДЖЕРПРЕС за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)