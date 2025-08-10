Над 13 000 посещения от началото на годината до края на юли отчете Регионалната библиотека „Димитър Талев“ в Благоевград

От началото на годината до края на юли Регионалната библиотека „Димитър Талев“ в Благоевград е отчела над 13 000 посещения, съобщиха за БТА от институцията. За същия период новорегистрираните читатели са над 1200, сред които 1105 ученици от първи до четвърти клас.

Взетите за четене книги са повече от 15 000. Сред децата се забелязва интерес към произведения на български автори – за най-малките това са приказки и енциклопедии, а по-големите ученици предпочитат разкази, приключенски, криминални, забавни и хумористични книги, както и комикси. От библиотеката отбелязват, че децата познават добре родните писатели и често търсят конкретни заглавия.

Най-активно четене се наблюдава от края на май до началото на септември, когато наред с художествената литература се търсят и препоръчаните от учителите учебни книги.

В библиотеката през цялата година се организират различни групови посещения и образователни културни събития. През юни и юли се проведе лятната читалня „Под небето“, която се състоя всеки четвъртък от 10:00 до 12:00 часа на зелените площи пред библиотеката. Заниманията бяха насочени към деца от различни възрастови групи и включваха разнообразни дейности на открито – четене, рисуване, оцветяване и творчески игри.

Регионалната библиотека „Димитър Талев“ в Благоевград е създадена през 1953 г. Тя е водещата библиотека за Югозападна България и осъществява библиотечно-информационно обслужване, изгражда автоматизирана мрежа и осигурява достъп до национални и международни бази данни. Библиотеката поддържа архив на местния печат и краеведска литература, извършва междубиблиотечно заемане и координира дейността на библиотеките в региона, сочи информация от нейния уебсайт.