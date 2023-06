Новият албум на "Живко Петров трио“ (JP3) се представя на тазгодишното издание на джаз форум

За първи път в Стара Загора ще бъде представен най-новият албум на "Живко Петров трио" (JP3) "On The way”. Триото в състав Живко Петров (пиано), Димитър Карамфилов (контрабас), Димитър Семов (ударни) ще вземе участие в последния ден на тазгодишното издание на джаз фестивала "Цветовете на джаза“ в Стара Загора. Това съобщават от пресцентъра на Община Стара Загора, която е организатор на проявата. Музикантите ще се качат на сцената в античния форумен комплекс "Августа Траяна“ на 10 юни от 19:00 часа.

JP3 се сформира след запомнящ се солов пиано концерт на Живко Петров на фестивала на изкуствата Аполония през 2004 г. Той и приятелите му Димитър Семов (барабани) и Веселин Веселинов Еко (контрабас) решават да аранжират и изпълнят мелодиите на Живко Петров като трио. През ноември 2006 г. е записано и заснето участието им във Военния клуб в София и излиза DVD "Разбираемо".

Триото бързо се превръща в една от разпознаваемите джаз формации в България. През 2007 г. JP3 издават първото си DVD "Understandable“ и са поканени да свирят на Sofia Jazz Fall, припомнят организаторите. Няколко години по-късно излиза албум "It’s a Dream“ (2012), където специален гост в едноименната пиеса е Васко Василев (цигулка). Албумът се превръща в най-продавания дигитален джаз албум за Източна Европа и триото е поканено да участва в London Jazz Fest през 2012 г. През 2015 г., след успешно турне в Канада, JP3 записва третия си студиен албум "Between the worlds“ с Арена квартет. Следващият албум "Между световете” излиза през 2015 г., през 2017 г. – "Нищо не свърши“ (сингъл), feat. Гери Турийска. През 2020 г. триото издава "Change the Way“ в променен състав. Контрабасист е Димитър Карамфилов.

Начало на тазгодишното издание на джаз феста в Стара Загора ще даде Васил Петров. Той ще се качи на сцената с Йордан Тоновски (пиано), Кристиан Желев (ударни), Христо Минчев (бас). Участие ще вземат още и музикантите от Гвардейския представителен духов оркестър. На 9 юни пред старозагорската публика ще бъде и Надя Тончева, която ще представи проекта "Бразилиадо“. Във втория фестивален ден жителите и гостите на града ще могат да се насладят и на песните на Група "Акага".

Музикалният форум тази година ще се проведе между 8 и 10 юни в Стара Загора.