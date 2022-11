Живко Петров изнесе за варненци акустичен и личен концерт с автограф

Пианистът и композитор Живко Петров изнесе акустичен и личен концерт с автограф пред варненската публика. Той представи своята бутикова книга „20 прелюдии за пиано“, която съдържа ноти на негови авторски композиции от двата му самостоятелни албума, черно-бели фотографии на варненеца Стефан Н. Щерев и Тина Халкова, както и кратки емоционални текстове, писани от самия композитор. Книгата има и уводна част с думи от музикалния директор на „Аполония“ Маргарита Димитрова, Таня Иванова от радио „Джаз ФМ“ и историка и телевизионен водещ Димитър Стоянович.

В книгата, последните екземпляри от която бяха продавани във Варна, има и ключе, което съдържа флаш памет със студийните записи на двата албума на Живко Петров „After 4” от 2015 г. и „Ten” от 2019 г. Те са записани в студиото на Радио Варна, където се състоя и премиерата на изданието. „Отдавна исках да публикувам нотите на моите творби и когато от издателство „Колибри“ прегърнаха идеята с ентусиазъм, бях дори притеснен, но съм много благодарен, че това стана“, каза пред варненската публика композиторът, който работи с много български и чужди музиканти като автор на музика, аранжор, продуцент и изпълнител.

Живко Петров изпълни за почитателите си във Варна пиеси от двата си самостоятелни албума, сред които „Равноденствие“, „It’s a dream” и „Desire“ от „After 4”, който е с по-класическо звучене. Прозвучаха още „Everything I wanted you to be“ и „Memories of a summer with you“, за която авторът сподели, че е написана в Созопол и е част от четвъртия албум на неговото трио.

В края на срещата, музикантът покани всички на предстоящата промоция на петия албум на „Живко Петров трио“ (JP3), озаглавен „On The Way“, също записан в студиото на варненското радио. Тя ще се състои на 8 декември в Градската художествена галерия във Варна. Преди това турнето на триото в състав Живко Петров, Димитър Семов и Димитър Карамфилов ще премине през София на 28 ноември, Пловдив - 30 ноември и Бургас - 7 декември.