Подробно търсене

Майка, баща и дете бяха убити от паднало дърво при проливни дъждове и наводнения в Тенеси

Пламен Йотински
Майка, баща и дете бяха убити от паднало дърво при проливни дъждове и наводнения в Тенеси
Майка, баща и дете бяха убити от паднало дърво при проливни дъждове и наводнения в Тенеси
Коли, попаднали във воден капан, на път в Чатануга, Тенеси. Снимка: Robin Ruddi/Chattanooga Times Free Press via AP
Чатануга,  
14.08.2025 02:31
 (БТА)

Майка, баща и дете са загинали, когато дърво е паднало върху колата им по време на проливни дъждове и наводнения в Тенеси, където наводнените пътища доведоха до драматични спасителни операции на хора, блокирани в колите си, съобщиха властите, предаде Асошиейтед прес.

Тримата са загинали, когато просмуканата от вода почва причинила падането на голямо дърво в предградието на Чатануга Ийст Ридж малко след полунощ, заяви говорителката на Службата за управление на извънредните ситуации в окръг Хамилтън Ейми Максуел.

Освен това властите са открили тяло, докато са издирвали мъж, който е бил пометен, когато е избягал покрай пожарникарите и барикадата, блокираща наводнен път във вторник, според пожарната служба в Чатануга. Местната полиция и съдебният лекар ще определят причината за смъртта.

Наводнението наложи спасяването на хора, блокирани в домове, и на пленени от водната стихия автомобили. 

На пресконференция официалните лица заявиха, че не са очаквали толкова много дъжд и наводнения толкова бързо.

В един момент на наводнената междущатска магистрала е имало 60 превозни средства, каза Крис Адамс, директор на управлението на извънредните ситуации в окръг Хамилтън. Някои от първите спасители носели на гръб хора, които не можеха да се придвижват добре през водата, и ги поставяли на повдигнатата разделителна линия на магистралата.

/ПЙ/

Свързани новини

15.07.2025 16:07

Проливни дъждове предизвикаха наводнения и извънредно положение в североизточните щати на САЩ

Проливни дъждове обхванаха през изминалата нощ североизточната част на САЩ и предизвикаха внезапни наводнения на места в Ню Йорк и Ню Джърси. Автомобили бяха блокирани по пътищата, линии на метрото бяха затворени. В някои части беше обявено извънредно положение, съобщава Асошиейтед прес.
15.07.2025 16:07

Двама души загинаха в Ню Джърси, след като проливни дъждове предизвикаха наводнения и извънредно положение в североизточните щати на САЩ

Двама души са загинали в град Плейнфийлд, щата Ню Джърси, след като автомобилът им е бил отнесен от водите при силните наводнения в резултат на бурите, преминали през североизточната част на САЩ през изминалата нощ, съобщи Асошиейтед прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 02:52 на 14.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация