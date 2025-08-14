Подробно търсене

Апелативен съд позволи на администрацията на Тръмп да спре милиарди чуждестранна помощ

Пламен Йотински
Снимка: БТА.
Вашингтон,  
14.08.2025 01:28
 (БТА)

Състав от съдии в апелативен съд постанови, че администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп може да спре или прекрати милиарди долари от финансирането на чуждестранна помощ, отпуснато от Конгреса, предаде Асошиейтед прес.

Двама от тримата съдии от Апелативния съд на САЩ за окръг Колумбия заключиха, че получателите на безвъзмездни средства, които оспорват замразяването, не отговарят на изискванията за предварителна заповед, възстановяваща паричния поток.

През януари, в първия ден от втория си мандат в Белия дом, президентът републиканец Доналд Тръмп издаде указ, с който нареди на Държавния департамент и на Агенцията на САЩ за международно развитие да замразят разходите за чуждестранна помощ.

След като групи от получатели на безвъзмездни средства подадоха иск за оспорване на тази заповед, окръжният съдия на САЩ Амир Али нареди на администрацията да оосвободи  пълния размер на средствата за чуждестранна помощ, които Конгресът е отпуснал за бюджетната 2024 година.

Мнозинството на апелативния съд частично отмени заповедта на Али.

/ПЙ/

