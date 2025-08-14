Израел преживява рекордна гореща вълна, на някои места температурите достигат почти 50 градуса по Целзий

Рекордно високи температури бяха регистрирани през деня в редица райони на Израел, като цялата територия на страната е подложена на екстремни горещини от няколко дни. Рекордно високи температури за деня бяха регистрирани на редица места, съобщиха от Метеорологичната служба на Израел, предаде ТАСС.

По нейни данни през деня вчера в град Сафед в северната част на страната стълбовете на термометъра са се покачили до 41,3 градуса по Целзий, което се превръща в рекордна стойност в историята на метеорологичните наблюдения в този град, провеждани там от 1939 г. насам. Предишният рекорд е бил 40,6 градуса.

В кибуца Ейлон, близо до ливанската граница, въздухът се нагря до 42,7 градуса по Целзий, което също е исторически максимум. Предишният рекорд там е бил 40 градуса. Друг рекорд в северната част на страната е счупен в село Айелет ха Шахар, където е отчетена температура от 46,8 градуса.

Най-горещата сряда в Израел е била в долината на река Йордан. Максималната температура за цялата страна беше регистрирана в село Галгал, където въздухът се затопли до 49,7 градуса по Целзий, което е нов исторически рекорд за целия район в долината на река Йордан. Предишният максимум там е бил 49,3 градуса.

Екстремни температури бяха регистрирани и в най-южната част на страната. В град Ейлат, разположен на брега на Червено море, стълбовете на термометъра се покачиха до 48,8 градуса.