Няколко ученици от Тексас са ранени при преобръщане на училищен автобус

Полицията реагира на съобщението за преобърнал се авгтобус, превозващ ученици в Тексас. Снимка: Jay Janner/Austin, American-Statesman via AP
Остин,  
14.08.2025 03:42
Училищен автобус от Тексас, превозващ повече от 40 ученици, се преобръща, след като се отклони от селски път в първия учебен ден, при което бяха ранени няколко ученици, съобщиха властите, предаде Асошиейтед прес.

Най-малко един човек е с опасност за живота, а други двама са с "потенциално животозастрашаващи наранявания", заяви по време на пресконференция Кевин Паркър от службата за спешна медицинска помощ в окръг Остин-Травис.

Автобусът се е движел по селски участък от двулентов път, когато се е отклонил от дясната страна "по неизвестна причина" и се е преобърнал, заяви сержант Били Рей от Департамента за обществена безопасност, като добави, че властите все още разследват причината за катастрофата.

Видеозапис от мястото на инцидента показва, че жълтият училищен автобус лежи на страната си до пътя с повреден покрив и няколко счупени прозореца.

Служители на училището и на службата за спешна помощ заявиха, че в автобуса е имало 42 деца, а шофьорът е сред 12-те души, които са били транспортирани до болници. Длъжностните лица не съобщават дали лицето с животозастрашаващи наранявания е ученик или шофьорът. 

