Перу вкара в затвора още един бивш президент в очакване на съдебен процес

Пламен Йотински
Бившият президент на Перу Мартин Вискара е под разследване за корупция. Снимка: AP/Martin Mejia
Лима,  
14.08.2025 01:02
 (БТА)

Перуански съдия разпореди предварителното задържане на бившия президент Мартин Вискара за предполагаемо вземане на подкупи, докато е бил губернатор преди повече от десетилетие, съобщи Ройтерс.

По време на изслушването съдия Хорхе Чавес разпореди Вискара да бъде задържан за пет месеца, с което той стана петият бивш перуански президент , който е в затвора.

Вискара е обвинен, че между 2011 и 2014 г. е взел подкупи, равняващи се на 640 000 долара, от строителни компании в замяна на обществени работи в региона Мокегуа.

/ПЙ/

