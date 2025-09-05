Подробно търсене

ЕФЕ: Бившият президент на Перу Мартин Вискара излезе на свобода след 3 седмици в ареста

Атанаси Петров
Бившият президент на Перу Мартин Вискара при излизането си от затвора. Снимка: АП/Guadalupe Pardo
Лима,  
05.09.2025 13:01
 (БТА)

Апелативен съд на Перу освободи бившия президент Мартин Вискара (2018–2020 г.), който прекара три седмици в следствения арест, съобщи испанската агенция ЕФЕ.

Сега Вискара ще се изправи пред последната фаза на дело за корупция. Той е обвинен в предполагаемо получаване на подкупи, докато е бил областен управител, преди да стане държавен глава.

Вискара напусна затвора „Барбадильо“, предназначен за бивши президенти, където се намират още трима негови предшественици. По време на задържането си той беше преместен и в затвор с максимална сигурност, в който са настанени над 2000 души.

„Това бяха много трудни дни“, каза Вискара, разказвайки, че първата нощ е спал на пода, а по-късно е делил килия с болни затворници. „Излизам от затвора по-силен“, добави той, като благодари на семейството и поддръжниците си за тяхното търпение.

Бившият президент определи задържането си като „лишено от всякаква правна основа“ и заяви, че е „политическа жертва“ на правителството на Дина Болуарте и на нейните съюзници в Конгреса.

Вискара обеща да не напуска страната и да не търси убежище, въпреки че няма ограничения за пътуване. Той увери, че ще сътрудничи на съдебната система и ще се явява на всички заседания.

Според прокуратурата Вискара е приел около 679 000 щатски долара под формата на рушвети, като обвинението настоява за 15-годишна присъда.

С поглед към президентските избори през 2026 г. и въпреки съдебния процес, Вискара показа, че възнамерява да остане политически активен, като възобнови националното си турне за популяризиране на партията, която основа преди изборите.

Проучванията редовно го поставят сред водещите кандидати, макар че Конгресът три пъти му е забранявал да заема публична длъжност. Вискара обжалва тези решения пред Междуамериканската система за правата на човека, твърдейки, че те нарушават политическите му права.

(Тази новина се разпространява по споразумение между БТА и ЕФЕ)

Свързани новини

20.08.2025 11:19

ЕФЕ: Конституционният съд на Перу спира разследванията срещу президента Дина Болуарте

Конституционният съд на Перу разпореди незабавното прекратяване на всички разследвания срещу президента Дина Болуарте. Съдът постанови, че държавният глава не може да бъде разследван, докато е на поста си, потвърждавайки тезата на правителството, че действащ президент може да бъде разследван единствено за държавна измяна, неправомерно разпускане на Конгреса и възпрепятстване на избори, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ.
14.08.2025 01:02

Перу вкара в затвора още един бивш президент в очакване на съдебен процес

Перуански съдия разпореди предварителното задържане на бившия президент Мартин Вискара за предполагаемо вземане на подкупи, докато е бил губернатор преди повече от десетилетие, съобщи Ройтерс.

