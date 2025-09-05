ЕФЕ: Бившият президент на Перу Мартин Вискара излезе на свобода след 3 седмици в ареста

Апелативен съд на Перу освободи бившия президент Мартин Вискара (2018–2020 г.), който прекара три седмици в следствения арест, съобщи испанската агенция ЕФЕ.

Сега Вискара ще се изправи пред последната фаза на дело за корупция. Той е обвинен в предполагаемо получаване на подкупи, докато е бил областен управител, преди да стане държавен глава.

Вискара напусна затвора „Барбадильо“, предназначен за бивши президенти, където се намират още трима негови предшественици. По време на задържането си той беше преместен и в затвор с максимална сигурност, в който са настанени над 2000 души.

„Това бяха много трудни дни“, каза Вискара, разказвайки, че първата нощ е спал на пода, а по-късно е делил килия с болни затворници. „Излизам от затвора по-силен“, добави той, като благодари на семейството и поддръжниците си за тяхното търпение.

Бившият президент определи задържането си като „лишено от всякаква правна основа“ и заяви, че е „политическа жертва“ на правителството на Дина Болуарте и на нейните съюзници в Конгреса.

Вискара обеща да не напуска страната и да не търси убежище, въпреки че няма ограничения за пътуване. Той увери, че ще сътрудничи на съдебната система и ще се явява на всички заседания.

Според прокуратурата Вискара е приел около 679 000 щатски долара под формата на рушвети, като обвинението настоява за 15-годишна присъда.

С поглед към президентските избори през 2026 г. и въпреки съдебния процес, Вискара показа, че възнамерява да остане политически активен, като възобнови националното си турне за популяризиране на партията, която основа преди изборите.

Проучванията редовно го поставят сред водещите кандидати, макар че Конгресът три пъти му е забранявал да заема публична длъжност. Вискара обжалва тези решения пред Междуамериканската система за правата на човека, твърдейки, че те нарушават политическите му права.



