Тази вечер „Банско джаз фестивал“ закрива най-мащабното издание в 28-годишната си история, казаха организаторите

„Банско джаз фестивал“ закрива довечера своето 28-о издание с концерти на Камелия Тодорова, Джери Бергонци, квинтета на Джордж Гарзоун и Петър Славов.

Тази година направихме най-мащабното издание в историята на фестивала – не само с продължителност от 10 дни и нови сцени, но и с изключителен интерес от публиката, каза за БТА Илияна Щерева, председател на УС на Асоциация „Фестивалите в България“, която заедно с Община Банско организира събитието.

По думите ѝ, с повече събития, по-дълъг период и по-разнообразна публика се постига мисията да се изгражда културна среда, общност и музикален вкус. Банско се превръща в джаз столица, а джазът намира своя дом тук, защото местната общност се наслаждава и активно участва в организацията, допълни Щерева.

Десет дни и нощи джаз звучеше от различни точки на града. Създадохме специална фестивална атмосфера, което изискваше много усилия, но резултатът е настроение и оживление в целия град, сподели кметът Стойчо Баненски. Той подчерта, че духът на фестивала се усеща не само на основната сцена вечер, а и по джаз точките, в заведенията и по улиците, където музиканти и публика се включват в танци, песни и забавления.

През 2025 г. на сцените на „Банско джаз фестивал“ излязоха световноизвестни изпълнители и популярни български музиканти от страната и чужбина. Наред с концертите на централния площад, за първи път се проведоха и изяви на „Световната сцена“ в градския парк, където звучеше разнообразна музика от България и света.

Програмата започваше още сутрин с новата сцена за ученици от музикалните училища в България, реализирана с подкрепата на програмния директор на Jazz FM Светослав Николов. От 11:00 ч. всеки ден в парка се представяше „Младежка сцена“, следобедите джаз звучеше на три локации в центъра, а след вечерните концерти следваха джемсешъни.

Финалните концерти тази вечер започват в 20:30 ч.

„Банско джаз фестивал“ се организира от Община Банско и Асоциация „Фестивалите в България“, а БТА е медиен партньор.