Един е загинал, а 28 души са ранени при катастрофи през изминалото денонощие

Загинал е един, а 28 души са ранени при пътнотранспортни произшествия през изминалото денонощие, съобщава на интернет страницата си МВР. На територията на страната за този период са възникнали 23 произшествия.

От началото на месеца катастрофите са 216, с 11 загинали и 277 ранени.

В София за денонощие са станали 19 произшествия, с трима ранени и без загинали.