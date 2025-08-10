Подробно търсене

Един е загинал, а 28 души са ранени при катастрофи през изминалото денонощие

Иван Лазаров
Един е загинал, а 28 души са ранени при катастрофи през изминалото денонощие
Един е загинал, а 28 души са ранени при катастрофи през изминалото денонощие
Снимка: Боян Ботев, БТА (архив)
София,  
10.08.2025 11:11
 (БТА)

Загинал е един, а 28 души са ранени при пътнотранспортни произшествия през изминалото денонощие, съобщава на интернет страницата си МВР. На територията на страната за този период са възникнали 23 произшествия. 

От началото на месеца катастрофите са 216, с 11 загинали и 277 ранени. 

В София за денонощие са станали 19 произшествия, с трима ранени и без загинали. 

/ТНП/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:33 на 10.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация