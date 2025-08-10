Германският музикален готик фестивал M'era Luna отбеляза 25-ото си издание

Под яркото слънце десетки хиляди почитатели на готик музиката се събраха този уикенд за юбилейното, 25-о издание на фестивала M'era Luna, който се проведе на летище южно от Хановер, съобщи ДПА.

„Времето е идеално и билетите са напълно разпродадени“, заяви в събота Йонас Роде, говорител на организатора – международната промоутърска компания FKP Scorpio, добавяйки, че на място са присъствали около 25 000 души.

Мнозина бяха облечени изцяло в черно – във впечатляващи тоалети с корсети, развяващи се поли, дълги палта и високи ботуши.

Тази година програмата беше подбрана от Крис Хармс, вокалист на групата Lord of the Lost. На сцената се изявиха около 40 групи и солови изпълнители в различни стилове – от средновековен рок и метъл до алтернативна и електронна музика. Сред имената в афиша бяха Subway to Sally, Stimmgewalt, Eisbrecher, And One, Versengold, Blutengel, Ambassador21, Joachim Witt и Heilung.

За юбилейната си година M'era Luna започна още в петък и се превърна в тридневно събитие, което продължи до неделя вечер.