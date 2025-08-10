Планински спасители са провели две акции по оказване на помощ на пострадали туристи

site.btaПланински спасители са провели две акции по оказване на помощ на пострадали туристи
Планински спасители са провели две акции вчера по оказване на помощ на пострадали туристи, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския червен кръст.
При първия случай е оказана помощ на 64-годишна жена с травма на коляното в заслон Спано поле в Пирин.
При втория случай планинските спасители са се притекли на помощ на 54-годишна жена в района на хижа Узана в Стара планина, която е била с травма на глезена.
От ПСС към БЧК информират, че днешните условия за туризъм в планините са добри. Времето е ясно, а температурите в планините варират между 15-18 градуса. Във високите части духа слаб до умерен вятър.
От планинската служба съветват туристите да проучват добре маршрутите си, да си набавят необходимата екипировка, храна, вода и средства за слънцезащита, както и да тръгват с добре зареден телефон.
/ТНП/
