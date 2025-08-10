Бързането с еврото изпразни хазната и сега кабинетът търси пари и разпродава държавата. Това каза президентът Румен Радев пред журналисти във Варна, където присъства на церемония по присвояване на първо офицерско звание на курсантите от випуск 2025 на Висшето военноморско училище.

„Правителството на Пеевски и Борисов се готви да разпродава държавни имоти – някои по Черноморието, други по държавната граница. Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам. Това са 4400 държавни имота. Неслучайно прокараха промените в Закона за държавната собственост в навечерието на отпуските“, коментира президентът. „Една грешка води до друга грешка. От тях ще се облажи клиентелата на новата сглобка, а ще обеднеят всички българи, ще пострада и природата. Затова наложих вето и очаквам депутатите да го осмислят“, каза още той.

На въпрос за модернизацията на армията, Радев отговори, че ще има много средства за въоръжение и за техника, но това изисква добре да бъдат определени приоритетите. По думите му са нужни още зачитане на военната експертиза и граждански контрол. Радев подчерта, че за него най-важното е да бъдат ангажирани в максимална степен българската отбранителна индустрия и наука.