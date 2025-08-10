Подробно търсене

Корейският национал Хюн-мин Сон направи дебют за новия си тим ФК Лос Анджелис

Ива Кръстева
Корейският национал Хюн-мин Сон направи дебют за новия си тим ФК Лос Анджелис
Корейският национал Хюн-мин Сон направи дебют за новия си тим ФК Лос Анджелис
снимка: AP Photo/Damian Dovarganes
Чикаго,  
10.08.2025 12:01
 (БТА)

Националът на Република Корея Хюн-мин Сон заяви, че никога не е изпитвал толкова приветлива атмосфера на гостуващ мач, след като дебютира в Мейджър Лийг Сокър за ФК Лос Анджелис срещу Чикаго Файър, където беше посрещнат от препълнена публика на стадион "SeatGeek" в Илинойс. Той влезе като резерва в 61-ата минута на двубоя.

Сон се присъедини към американския тим с рекорден трансфер след 10-годишен престой в клуба от Висшата лига Тотнъм. При "шпорите" той отбеляза 173 гола и направи 101 асистенции в 454 мача и ги изведе до първи трофей от 17 години, когато те спечелиха титлата в турнира Лига Европа през месец май.

33-годишният футболист направи дебют за ФК Лос Анджелис, като изработи дузпа при равенството 2:2 с Чикаго.

"Беше вълнуващо време през цяла седмица, в която се присъединих към ФК Лос Анджелис. Имаше само едно нещо, което исках да направя, и днес, когато съм на терена, мисля, че беше фантастично. Резултатът е малко разочароващ, защото мисля, че трябваше да вземем три точки тук, но като цяло съм много, много щастлив и развълнуван", каза Сон пред медиите след двубоя.

"Наистина ми хареса. Никога не се е случвало да се вижда това при гостувания. Играех във Висшата лига. Когато бяхме на чужд терен, те винаги ме освиркваха и винаги освиркваха играчите. Но беше хубаво да видя, че хората празнуват, че хората се наслаждават на футбола тук", добави той.

Очаква се трансферът на Сон да резонира с многобройната корейска общност в Лос Анджелис. Стадионът на отбора се намира южно от Корейския квартал.

Той следва стъпките на други международни звезди, които са се присъединили към тима, включително Карлос Вела, Джорджо Киелини, Оливие Жиру, както и бившите му съотборници от Тотнъм Гарет Бейл и Юго Лорис.

"Искам да се представя добре в МЛС, защото дойдох тук, за да направя тази лига голяма", каза Сон.

ФК Лос Анджелис е на пето място в класирането на Западната конференция, а следващото им гостуване е на Ню Инглънд Революшън на 16 август.

/ИК/

Свързани новини

08.08.2025 12:53

Хари Кейн се изказа ласкаво за бившия си съотборник в Тотнъм Хюн-мин Сон, описвайки партньорството им като "едно от най-добрите" във Висшата лига

Кейн прекара по-голямата част от кариерата си в Тотнъм, след като се присъедини към Академията им на 11-годишна възраст, отбелязвайки рекордните за клуба 280 гола в над 430 срещи във всички турнири. 32-годишният капитан на Англия се присъедини към германския гранд Байерн през август 2023-а.
07.08.2025 10:12

Хюн-мин Сон призна, че ФК Лос Анджелис не е бил неговият първи избор, но е щастлив да се присъедини към отбора

Нападателят Хюн-мин Сон призна, че Лос Анджелис ФК не е бил неговият първи избор за нова дестинация, но е щастлив да се присъедини към отбора, който се радва на голяма подкрепа сред корейските почитатели на футбола в американския град
06.08.2025 12:43

Корейската звезда на Тотнъм Хюн-мин Сон вече може да се смята за ново попълнение на американския ФК Лос Анджелис

Корейският футболист Хюн-Мин Сон се съгласи да подпише договор с ФК Лос Анджелис от Мейджър-лигата на САЩ, като по този начин оформи преминаването си след десетилетие в английския Тотнъм. 33-годишният флангови нападател, станал емблематична фигура
03.08.2025 19:29

Хюн-мин Сон се сбогува с Тотнъм, Джеймс Мадисън се контузи по време на контрола срещу Нюкасъл в Сеул

Капитанът на Тотнъм Хюн-мин Сон изигра това, което се очаква да бъде последният му мач за клуба пред 64 773 фенове в Сеул (Република Корея), а съотборникът му Джеймс Мадисън напусна преждевременно терена заради контузия на коляното
02.08.2025 07:54

Хюн-мин Сон обяви, че напуска Тотнъм

Нападателят на Тотнъм Хюн-мин Сон потвърди, че иска да напусне лондонския клуб. Поисках разрешение да напусна Тотнъм. Решението е взето, направих всичко възможно тук и сега имам нужда от ново предизвикателство. Това е най-трудното решение в живота

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:07 на 10.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация