Хюн-мин Сон реализира хеттрик за ФК Лос Анджелис, Руан Круз пропусна дузпа за Реал Солт Лейк

Кремена Младенова
снимка: AP Photo/Eric Thayer
Санди, Юта,  
18.09.2025 09:13
 (БТА)

Корейският национал Хюн-мин Сон реализира първия си хеттрик в Мейджър Лийг Сокър, а неговият ФК Лос Анджелис победи с 4:1 Реал Солт Лейк като гост в Санди, Юта. Успехът бе втори пореден за ФК Лос Анджелис, който заема четвърто място във временното класиране в Западната конференция с 47 точки.

Сон отбеляза първите си два гола в третата и 16-ата минути, правейки резултата 2:0 за гостите.

Бившият футболист на Лудогорец Руан Круз пропусна дузпа за домакините в 56-ата минута. Той беше продаден на Ботафого през лятото, а след това изпратен под наем в Реал Солт Лейк. Зейвиър Гозо все пак намали на 1:2 в 76-ата минута, преди Хюн-мин Сон да се разпише за трети път в 82-ата минута.

Крайното 4:1 оформи Денис Буанга в 88-ата минута. Това бе 94-и гол за него за ФК Лос Анджелис във всички турнири, а той се превърна в най-резултатния играч на клуба за всички времена на клуба.

Буанга вече има 19 попадения в Мейджър Лийг Сокър през този сезон, което третият най-добър общ резултат в лигата.

