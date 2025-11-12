В Етрополе представиха анализ на здравно-демографското състояние на населението в общината за периода 2015–2024 година

В Народно читалище „Тодор Пеев – 1871“ в Етрополе беше представен анализът „Здравно-демографско състояние на населението на община Етрополе за периода 2015 – 2024 година“. Събитието събра представители на местната власт, общински съветници, медицински специалисти, ръководители на лечебни заведения, представители на бизнеса и граждани. Анализът е изготвен по инициатива на кмета на общината Владимир Александров и представя статистическите данни за здравния и демографския профил на населението през последното десетилетие. Проучването е финансирано от Общината и се базира на данни от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), Националния статистически институт, Националния център по обществено здраве и анализи и Регионалната здравна инспекция в Софийска област. Презентацията беше подготвена и представена от д-р Димитър Петров – бивш директор на НЗОК (2003–2004 г.) и дългогодишен експерт и съветник на Българския лекарски съюз (2006–2015 г.).

„Още в предизборната си кампания обещах, че ще водя политика на открито и прозрачно управление. Този анализ е резултат именно на такава политика – данните са събрани от национални институции, а изследването е извършено от независими експерти. До този момент няма друга община в Софийска област, а може би и в страната, която да е направила подобен задълбочен здравен анализ“, каза Александров.

Според д-р Димитър Петров изготвянето на подобен анализ на местно ниво е предизвикателство, тъй като здравно-демографските данни обикновено се събират на ниво лечебни заведения, а не по общини. Въпреки това, благодарение на събраната информация и на прилагането на метаанализи, успяхме да достигнем до достоверни и представителни резултати, каза специалистът.

Изследването сравнява данните за Етрополе със Софийска област и със седем сходни общини – Златица, Пирдоп, Челопеч, Чавдар, Мирково, Правец и Долна баня. Демографската част показва, че раждаемостта в Етрополе през последното десетилетие се запазва на относително стабилни нива, докато смъртността леко се увеличава, което е свързано със застаряването на населението – тенденция, наблюдавана и в национален мащаб, обясни д-р Петров.

„През пандемичните години смъртността рязко нарасна, като пикът беше през 2021 г., но през 2024 г. показателите се върнаха почти до нивата от 2019 г.“, каза д-р Петров. По думите му Етрополе е сред малкото общини, в които се наблюдава леко повишаване на средната продължителност на живота след пандемията.

По отношение на заболяванията анализът отчита увеличение на броя на диспансеризираните пациенти с хронични заболявания – хипертония, исхемична болест на сърцето и захарен диабет тип 2. „Това не е непременно отрицателна тенденция, а свидетелство за по-добра профилактика и по-висок обхват на пациентите от страна на общопрактикуващите лекари“, уточни Петров. Той отбеляза, че общините с болници и повече специалисти, като Етрополе и Пирдоп, регистрират по-високи нива на отчетени заболявания, което се дължи на по-добрия достъп до медицинска помощ, а не на реално по-лошо здравословно състояние.

„Данните показват, че Етрополе се доближава до средните нива за Софийска област по повечето здравни и демографски показатели, което е положителен знак за развитието на региона“, обобщи д-р Петров.

Планираме да продължим усилията си в посока профилактика и превенция, каза пред БТА кметът на община Етрополе. През последните две години реализирахме множество скринингови кампании – за ортопедични и гръбначни проблеми при децата, дентални прегледи, изследвания на сърдечно-съдовата система и очни прегледи. Предстои да организираме нови кампании съвместно със специалисти от Пирогов, които ще обхванат както възрастните хора, така и децата, съобщи кметът.

Той добави, че Общината ще продължи да работи и по програми за репродуктивно здраве, като предвижда разширяване на партньорствата с медицински центрове и специалисти от страната. „Превенцията спестява време, средства и страдания. Тя спасява животи. Нашата цел е да изградим устойчив модел на обществено здравеопазване, базиран на информираност, достъпност и профилактика“, заяви Александров.

По думите му през 2027 г. Общината ще актуализира анализа с нови данни за 2025–2026 г., за да бъде проследено развитието на показателите и ефектът от предприетите мерки.