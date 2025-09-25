АТА: Древна илирийска градска стена е открита в Южна Албания

Археолози в Южна Албания откриха неизвестна досега отбранителна стена от по-дълбокия пласт на древния град Амантия, която се смята, че датира от III век пр.Хр., предаде за БТА албанската агенция АТА, позовавайки се на официално съобщение.

Откритието е направено по време на разкопки в археологическия парк Амантия, близо до крайбрежния град Вльора.

Според министъра на туризма, културата и спорта Бленди Гонджа находката хвърля нова светлина върху градската и обществена организация на илирийското селище.

„Това е изцяло нов елемент за археолозите“, написа Гонджа в публикация в социалните медии, отбелязвайки, че стената вероятно е била ползвана до VI век сл. Хр., когато е била разрушена.

В допълнение към работата по стената археологическият екип е осъществил спешни реставрационни дейности по монументални гробници и други уязвими структури в парка, за да ги предпази от въздействието на околната среда като например замръзване и дъжд.

Новите открития и усилията за опазване са част от по-широка инициатива за подобряване на археологическия пейзаж на обекта Амантия, някога ключов център на илирийската цивилизация, и за запазването му както за научни изследвания, така и за обществен туризъм.

(Новина, избрана от албанската агенция АТА за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)