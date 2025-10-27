Трябва да има ясна отговорност в управлението, за да се развива България като модерна, европейска, демократична държава, заяви Румен Радев

Подробно търсене

БТА, Рияд (27 октомври 2025) Президентът Румен Радев (на снимката), който е на посещение в Саудитска Арабия се срещна с представители на българската общност в сградата на Посолството на Република България.
Рияд,  
27.10.2025 19:55
 (БТА)

За да върви България уверено, да се развива като модерна, европейска, демократична държава, трябва да има ясна отговорност в управлението, за мен това е ключово условие, каза президентът Румен Радев на среща с българската общност в Рияд, Саудитска Арабия. Той отговаря на въпроси на сънародниците ни. Държавният глава е на посещение в Саудитска Арабия за участие в международния форум „Инициатива за бъдещи инвестиции“.

Трябва да има ясно, открито лице на това управление, добави Румен Радев.

/ЛМ/

