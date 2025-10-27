Трябва да има ясна отговорност в управлението, за да се развива България като модерна, европейска, демократична държава, заяви Румен Радев

site.btaТрябва да има ясна отговорност в управлението, за да се развива България като модерна, европейска, демократична държава, заяви Румен Радев
За да върви България уверено, да се развива като модерна, европейска, демократична държава, трябва да има ясна отговорност в управлението, за мен това е ключово условие, каза президентът Румен Радев на среща с българската общност в Рияд, Саудитска Арабия. Той отговаря на въпроси на сънародниците ни. Държавният глава е на посещение в Саудитска Арабия за участие в международния форум „Инициатива за бъдещи инвестиции“.
Трябва да има ясно, открито лице на това управление, добави Румен Радев.
/ЛМ/
