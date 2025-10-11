Правителството на САЩ е започнало да съкращава федерални служители, съобщи представител на Белия дом

Правителството на САЩ е започнало да съкращава федерални служители – заплаха, която от няколко дни отправя президентът на страната Доналд Тръмп, за да упражни натиск над демократите за излизане от бюджетния блокаж, предаде Франс прес.

Директорът на Службата за бюджетни въпроси към Белия дом Ръс Воут заяви в „Екс“, че са започнали съкращения на федерални служители.

Над 4000 от тях, работещи в най-малко 7 различни министерства, вече са получили предизвестие за уволнение, според съдебен документ, публикуван вчера в Калиформия в рамките на процедура по оспорване на едно от тези предизвестия.

Президентът Тръмп вчера заяви, че ще има много уволнения и това ще бъде насочено към онези, които са близки до демократите, защото неговата администрация смята, че те са причина за бюджетната парализа в страната.

Всички засегнати от уволненията са били обявени за несъществени кадри в техните ведомства.

Уволненията касаят служители на министерството на образованието, на финансите или на здравеопазването.

Синдикални организации вече са сезирала федерален съд заради това.

Според „Ню Йорк таймс“ сред отстранените са и десетки служители на американските Центрове за контрол и превенция на заболяванията, в това число и така наречените „здравни детективи“ – високопоставени учени, които следят за появата на редки болести или на огнища на заболявания, съобщава Ройтерс