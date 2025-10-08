АРМЕНПРЕС: Премиерът на Армения очерта идеологическата визия за Четвъртата република

Премиерът на Армения Никол Пашинян обясни как ще изглежда предложената от него Четвърта република, предаде арменската новинарска агенция АРМЕНПРЕС.

Пашинян обяви в реч на последния конгрес на управляващата партия "Граждански договор“, че при победа на изборите, новото му правителството ще положи началото на Четвъртата република Армения с изцяло нова Конституция.

Сегашната арменска държава е известна разговорно като Третата република Армения и е наследник на Съветска Армения, която от своя страна е последвала краткотрайната Първа република Армения (1918–1920).

Във видеоклип във "Фейсбук" Пашинян отново засегна темата и обясни как Четвъртата република би се различавала от сегашната.

"Много хора питат каква е разликата между Третата и Четвъртата република. Разликата е следната - Третата република е основана на логиката на конфликта, докато Четвъртата е основана на логиката на мира“, каза Пашинян.

"Идеята, че Конституцията е приета чрез свободната воля и вота на народа е много съмнителна по отношение на Третата република. В Четвъртата република изобщо не би трябвало да има такова съмнение. В Третата република идеята, че властта принадлежи на народа, е относителна и формална, в Четвъртата тя трябва да бъде ясна и безспорна", продължи арменският лидер.

И накрая, Третата република беше мечта за родина, за търсене на родина – търсене на родината на нашите мечти. Четвъртата република е за признаване, че Република Армения е родината на нашите мечти, че няма нужда да търсим друга", заключи Пашинян.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АРМЕНПРЕС)