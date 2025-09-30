Подробно търсене

Индия и Русия ще проведат съвместни учения на сухопътните войски "Индра 2025"

Алексей Маргоевски
Военни учения на индийската армия близо до демаркационната линия на контрол в Кашмир, 12 август 2025 г. Снимка: AP/Channi Anand
Делхи,  
30.09.2025 18:40
Индия и Русия ще проведат от 1 до 15 октомври съвместни учения на сухопътните войски под наименованието "Индра 2025", руското посолство в Делхи, цитирано от ТАСС.

Ученията ще се проведат в пустинята в западния индийски щат Раджастан, близо до град Биканер. В тях ще вземат участие около 250 руски военнослужещи.

"Съвместните учения потвърждават характера на особено привилегированото стратегическо партньорство между Москва и Делхи", посочиха от посолството на Русия.

Оттам напомниха също така, че Русия и Индия редовно провеждат ученията на сухопътните войски "Индра" веднъж на две години и на разменни начала в двете страни. Предишните учения се проведоха през 2021-2022 г., отбелязва ТАСС.

