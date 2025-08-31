Русия атакува четири енергийни обекта в Одеска област през нощта, съобщи украинската енергийна компания ДТЕК

Русия атакува тази нощ четири енергийни обекта в Одеска област, съобщи пресслужбата на енергийна компания ДТЕК в приложението "Телеграм".

От ДТЕК обясниха, че веднага щом енергетиците получат разрешение от военните и спасителите, те незабавно ще започнат инспектиране на оборудването и възстановителните аварийно-ремонтни работи.

По-рано председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в съобщи в "Телеграм", че в резултат на масирана атака с дронове по град Черноморск и Одеска област тази нощ е бил ранен един човек, а 29 000 абонати са останали без електричество.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според най-новото официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 000 българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.