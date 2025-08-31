Подробно търсене

Русия атакува четири енергийни обекта в Одеска област през нощта, съобщи украинската енергийна компания ДТЕК

Кореспондент на БТА в Одеса Светлана Драгнева
Служител на украинската енергийна колпания ДТЕК извършва ремонтни работи по поразена при руско нападение с дронове инфраструктура на неназовано място в Украйна, 25 март 2025. Снимка: Evgeniy Maloletka/АП
Киев/Одеса,  
31.08.2025 10:59
 (БТА)
Русия атакува тази нощ четири енергийни обекта в Одеска област, съобщи пресслужбата на енергийна компания ДТЕК в приложението "Телеграм".

От ДТЕК обясниха, че веднага щом енергетиците получат разрешение от военните и спасителите, те незабавно ще започнат инспектиране на оборудването и възстановителните аварийно-ремонтни работи.

По-рано председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в съобщи в "Телеграм", че в резултат на масирана атака с дронове по град Черноморск и Одеска област тази нощ е бил ранен един човек, а 29 000 абонати са останали без електричество.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според най-новото официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 000 българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

/ДИ/

